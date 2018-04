Notfälle

Fliegerbombe in Frankfurter Lennépark: tausende Betroffene

10.04.2018, 21:58 Uhr | dpa

Wegen einer Weltkriegsbombe hat die Polizei am Dienstagabend den Lennépark in Frankfurt (Oder) zum Teil geräumt. Auch viele Anwohner waren von der Evakuierung betroffen. Betroffen sei der nördliche Teil der Anlage, teilte die Polizei auf Twitter mit. Die Bombe sollte den Planungen zufolge noch am Abend entschärft werden.

Ein Sperrkreis um den Park wurde eingerichtet. Etwa 5000 bis 6000 Einwohner in benachbarten Straßen waren dadurch tangiert, wie die Polizei berichtete. Zuvor war eine 50 Kilo schwere Fliegerbombe entdeckt worden. Für betroffene Bürger stehe die Brandenburg-Halle im Sportzentrum am Olympiastützpunkt als Unterkunft zur Verfügung.

Mehrere Feuerwehren waren am Einsatzort. Autofahrer wurden gebeten, den Bereich um den Lennépark großräumig zu umfahren.