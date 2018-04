Film

Filmpreis-Favorit "3 Tage in Quiberon" feiert Premiere

10.04.2018, 22:48 Uhr | dpa

Das für den Deutschen Filmpreis nominierte Drama "3 Tage in Quiberon" hat am Dienstagabend seine Premiere im Hamburger Abaton Kino gefeiert. Neben der Regisseurin Emily Atef ("Töte mich") kamen auch die Hauptdarstellerin Marie Bäumer und Produzent Karsten Stöter zur Vorführung des Streifens, der von wahren Begebenheiten im Leben der Schauspielerin Romy Schneider inspiriert wurde. So erzählt "3 Tage in Quiberon" in Schwarz-Weiß von dem letzten Interview, das die Schauspiellegende im Jahr 1981 dem Magazin "Stern" gab. Nur ein Jahr später, am 29. Mai 1982, wurde sie tot gefunden.

Nachdem der Film bei der Berlinale noch leer ausgegangen war, gilt er nun mit zehn Nominierungen als der große Favorit beim diesjährigen Deutschen Filmpreis. Unter anderem konkurriert Marie Bäumer in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin mit Diane Krüger (Aus dem Nichts) und Kim Riedle (Back for Good).