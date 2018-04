Prozesse

Prozess gegen Anti-Atomkraft-Aktivistin

11.04.2018, 01:08 Uhr | dpa

Vor dem Amtsgericht Heilbronn beginnt heute der Prozess gegen eine 36 Jahre alte Frau aus Lüneburg wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Ihr wird vorgeworfen, sich von einer Brücke abgeseilt zu haben und durch den Neckar geschwommen zu sein, um einen Castor-Transporter zu behindern. Die beiden Vorfälle ereignete sich im Juni und Oktober des vergangenes Jahres. Aktivistengruppen riefen zu einer Mahnwache vor dem Gericht ab 9.00 Uhr auf.

Fünf Castor-Transporter waren im vergangenen Jahr erstmals auf dem Neckar vom stillgelegten Meiler in Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) in das Zwischenlager Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) transportiert worden. Der bundesweit erste Transport hoch radioaktiven Atommülls per Schiff war im Juni, die anderen vier folgten im September, Oktober, November und Dezember.