Soziales

Experten sprechen über sexuelle Übergriffe im Netz

11.04.2018, 01:18 Uhr | dpa

Experten tauschen sich am Mittwoch in Hannover unter anderem mit Lehrern und Sozialarbeitern unter dem Titel "Mit mir nicht!" über das Thema sexuelle Übergriffe im Internet aus. Im Fokus der Tagung in der Akademie des Sports stehen die Prävention sowie die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die im Internet etwa mit Belästigungen, Exhibitionismus oder Cybergrooming konfrontiert wurden. Der Begriff steht für das Ansprechen Minderjähriger im Netz mit dem Ziel sexueller Kontakte.

Im vergangenen Jahr war etwa ein Fall aus Bad Iburg bekannt geworden. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück erhob gegen einen 32-Jährigen wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern Anklage. Der Mann soll 122 Jungen und Mädchen unter falscher Identität in einem für alle Altersstufen freigegebenen Onlinespiel angeschrieben haben. Der Mann sie demnach überredet haben, ihm Nacktaufnahmen von sich zu schicken.

"In der Anonymität des Internets können unangenehme und belastende Situationen entstehen. Erwachsene müssen sich solcher Risiken bewusst sein", schilderte Andrea Buskotte, Fachreferentin von der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen (LJS), die zu der Tagung lädt. Eltern und pädagogische Fachkräfte müssten an ihre Schützlinge die richtigen Signale aussenden und das Thema mit ihnen offline besprechen.