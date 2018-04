Tarife

Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Nordbayern

11.04.2018, 01:28 Uhr | dpa

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen auch im Freistaat weiter - hier soll der Schwerpunkt heute in Nordbayern liegen. Die zentrale bayerische Kundgebung ist für 11 Uhr in Nürnberg geplant. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi erwartet 6000 bis 7000 Teilnehmer, die in mehreren Demonstrationszügen in die Innenstadt ziehen sollen - darunter auch Beschäftigte aus Würzburg, Schweinfurt und Ingolstadt. Von den Arbeitsniederlegungen betroffen sein sollen wieder unter anderem Stadtwerke, Stadtreinigung, Müllabfuhr und Krankenhäuser. Am Dienstag waren bereits Tausende Beschäftigte in Südbayern in Warnstreiks getreten.

Für die bundesweit 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordern Verdi und der Beamtenbund dbb sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Die dritte Verhandlungsrunde beginnt am Sonntag in Potsdam.