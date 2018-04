Kirche

Neue Wormser Domglocken werden in den Turm gehoben

11.04.2018, 01:39 Uhr | dpa

Großer Tag für den fast 1000 Jahre alten Wormser Dom: Heute werden vier neue Glocken in den nördlichen Ostturm gehoben. Vor allem der Transport der größeren Glocken wird mit Spannung erwartet. Die größte wiegt fast drei Tonnen und hat einen Durchmesser von 1,64 Meter. Damit sie durch die Fensteröffnung der Glockenstube passt, mussten links und rechts ein paar Steine herausgenommen werden. "Das wird eine kritische Geschichte werden", sagte Domprobst Tobias Schäfer. Eine gewisse Erfahrung haben die Arbeiter schon gesammelt. Am Dienstag habe sie die erste der insgesamt fünf neuen Glocken in den südlichen Ostturm befördert, wo sie sich die Glockenstube mit drei älteren Klangkörpern teilt.

Die Glocken sind ein Geschenk des Dombauvereins zum 1000-jährigen Bestehen der Kathedrale. Sie wurden von Einzelspendern bezahlt und sollen am Pfingstsamstag erstmals erklingen. Das große Jubiläum zum 1000-jährigen Bestehen des Wormser Doms wird am 9./10. Juni gefeiert.