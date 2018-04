Tarife

Tarifergebnis für Pflegekräfte: Gewerkschaft entscheidet

11.04.2018, 01:49 Uhr | dpa

Der Tarifstreit um die Entlastung der Pflegekräfte an den Unikliniken neigt sich dem Ende zu. Die Große Tarifkommission von Verdi entscheidet heute in Stuttgart über die Annahme des bisherigen Verhandlungsergebnisses. Die Verhandlungsführerin für Verdi, Irene Gölz, hält eine Weigerung des Gremiums noch für möglich. Denn die Einigung, die 27 000 Beschäftigte an den Kliniken in Heidelberg, Tübingen, Ulm und Freiburg betrifft, verlange eine Menge Vertrauen in die Arbeitgeber. "Das ist im Moment nicht sehr groß." Es werde ein Tarifvertrag auf Bewährung. Wenn die versprochene Entlastung nicht komme, könne der Tarifvertrag nach sechs Monaten wieder gekündigt werden.

Die Arbeitgeber sprachen von einem innovativen Ansatz. Computerbasierte Belastungsmessungen sollten künftig den Personalbedarf in den Pflegebereichen ermitteln, sagte Udo Kaisers, Leitender ärztlicher Direktor in Ulm. Wenn bestimmte Personalschlüssel unterschritten werden, soll ein Springerpool helfen, für den die Arbeitgeber 120 neue Stellen schaffen. Davon entfallen nach weiteren Angaben Kaisers 40 auf Heidelberg, 30 auf Freiburg und Tübingen und 20 auf Ulm. Er betonte: "Wir sagen zu, dass wir Belastungen objektiv erfassen und Vorgehensweisen umsetzen, die zur Entlastung beitragen werden." Er hoffe, dass der seit letztem Herbst schwelende Konflikt durch die auf Annahme des Ergebnisses durch die Große Tarifkommission beigelegt werde.