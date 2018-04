Tarife

Tarifstreit um Entlastung der Uniklinik-Pflegekräfte

11.04.2018, 16:29 Uhr | dpa

Der lange Tarifstreit um die Entlastung der Pflegekräfte an den Unikliniken ist beigelegt. Die Große Tarifkommission von Verdi nahm am Mittwoch das bisherige Verhandlungsergebnis mit deutlicher Mehrheit an. Das teilte die Verhandlungsführerin für Verdi, Irene Gölz, in Stuttgart mit. Die Einigung, die 27 000 Beschäftigte an den Kliniken in Heidelberg, Tübingen, Ulm und Freiburg betrifft, sieht unter anderem 120 neue sogenannte Springer-Stellen vor. Nach Angaben der Arbeitgeber sollen künftig Belastungsmessungen den Personalbedarf in den Pflegebereichen ermitteln. Wenn bestimmte Personalschlüssel unterschritten werden, kommen die Springer zum Einsatz.