Landtag

SPD will grün-schwarze Haushaltsführung angreifen

11.04.2018, 02:49 Uhr | dpa

Die oppositionelle SPD will heute die Haushaltsführung der grün-schwarzen Landesregierung in den Fokus nehmen. Die Genossen bemängeln insbesondere, dass die Koalition sich mit dem Abbau so genannter implizite Schulden rühmt. Das sind etwa Sanierungen von Straßen und Gebäuden. "Hier werden reguläre Investitionen und notwendige Instandhaltungsmaßnahmen als Tilgung von Schulden verkauft, obwohl sich dabei der Schuldenstand des Landes am Kreditmarkt überhaupt nicht verändert", kritisiert die SPD. Ihrer Meinung nach investiert Grün-Schwarz auch viel zu wenig in landeseigene Liegenschaften, um deren Wert zu erhalten.

Zudem wollen die Abgeordneten über den demografischen Wandel in der Gesellschaft und die Rolle von Kunst und Kultur für den gesellschaftlichen Zusammenhalt diskutieren.