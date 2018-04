Geschichte

300 Menschen bei Gedenken an Befreiung von KZ Mittelbau-Dora

11.04.2018, 13:39 Uhr | dpa

Im einstigen nationalsozialistischen Konzentrationslager Mittelbau-Dora ist am Mittwoch an die Befreiung des Lagers vor 73 Jahren erinnert worden. Zu der Gedenkveranstaltung kamen laut Gedenkstätte etwa 300 Menschen, darunter Vertreter von Landtag, Landesregierung, der jüdischen Landesgemeinde und des Zentralrats der Juden. Die weiteste Anreise hatten sechs hochbetagte Überlebende des im Sommer 1943 eingerichteten Lagers, die unter anderem aus den USA und Israel in die Gedenkstätte kamen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) mahnte anlässlich des Gedenkens, bei der Aufarbeitung nationalsozialistischer Verbrechen nicht nachzulassen.

In Mittelbau-Dora mussten 60 000 Häftlinge in unterirdischen Stollen unter unmenschlichen Bedingungen die Raketen V1 und V bauen. Am 11. April 1945 hatten US-Truppen das Lager erreicht.