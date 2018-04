Geschichte

Erinnerung an Befreiung der Konzentrationslager

11.04.2018, 03:28 Uhr | dpa

Thüringen erinnert heute an die Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora durch die US-Armee vor 73 Jahren. Zum zentralen Gedenken in der Gedenkstätte Mittelbau-Dora mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) werden auch etwa 20 hochbetagte KZ-Überlebende aus Europa, Israel und den USA erwartet. Sie waren als Kinder und Jugendliche von den Nazis verschleppt worden. Am 11. April 1945 hatten US-Truppen die beiden Lager erreicht. Wenige Wochen später endete der Zweite Weltkrieg.

Nach Buchenwald waren von 1937 an fast 280 000 Menschen aus mehr als 50 Nationen verschleppt worden. Etwa 56 000 Menschen wurden in Buchenwald und seinen Außenlagern ermordet oder starben an Hunger und Krankheiten. In Mittelbau-Dora mussten Zwangsarbeiter in unterirdischen Stollen die Raketen V1 und V2 herstellen. Von den rund 60 000 Häftlingen überlebte nur etwa jeder Dritte das Martyrium.