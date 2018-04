Musik

"30 Jahre Looking For Freedom"-Tour: Hasselhoff in Berlin

11.04.2018, 03:38 Uhr | dpa

Hasselhoff startet "30 Jahre Looking For Freedom"-Tour: Hasselhoff in Berlin. Foto: Oliver Berg/Archiv (Quelle: dpa)

"The Hoff" ist zurück in seiner Lieblingsstadt: Mehr als 28 Jahre nach seinem legendären Silvester-Auftritt am Brandenburger Tor startet David Hasselhoff (65) heute im Berliner Friedrichstadtpalast seine "30 Jahre Looking For Freedom"-Tour.

Der Sänger und Schauspieler ("Baywatch", "Knight Rider") verspricht seinen deutschen Fans ein "intimes Konzert" mit viel Party. "In meiner Show geht es darum, das Leben zu feiern. Den Mauerfall. Die Freiheit. Die Kindheit. Zu lachen. Glücklich zu sein. Warum nicht? Warum warten bis zum Oktoberfest?", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Der US-Amerikaner feierte in Deutschland ab Ende der 80er Jahre Erfolge als Sänger, unter anderem mit Liedern wie "Looking For Freedom", "Limbo Dance" und "Crazy For You". Nach dem Tourauftakt in Berlin gastiert Hasselhoff noch in mehreren deutschen Städten. Am 30. April singt er dann erneut in der Hauptstadt.