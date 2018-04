Gesundheit

Bereitschaftsdienst ausgeweitet: nach Kinder- nun Augenärzte

11.04.2018, 06:08 Uhr | dpa

In Hessen sind nun auch Augenärzte außerhalb der Sprechzeiten über 116117 erreichbar. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) baut einen augenärztlichen Bereitschaftsdienst auf. Als erstes nimmt seit Mittwoch der augenärztliche Bereitschaftsdienst in Frankfurt die Arbeit auf, im Juli soll Wiesbaden folgen. Hessenweit seien sechs Standorte geplant, berichtete die KV. Eine Augenärzte-Bereitschaft ist nach Angaben der KV Hessen bundesweit einmalig.

Die Zentralen sind für Patienten gedacht, deren Behandlung nicht bis zum nächsten Werktag warten kann, die aber nicht ins Krankenhaus müssen. Sie können sich abends und am Wochenende telefonisch an die bundesweit einheitliche Rufnummer 116117 wenden oder eine der 67 hessischen Bereitschaftsdienstzentralen aufsuchen. Als erste Facharztgruppe wurden Kinderärzte in das System integriert.