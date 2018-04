Brände

Mann stirbt nach Wohnhausbrand in Hamburg-Langenhorn

11.04.2018, 06:59 Uhr | dpa

Ein 55-jähriger Mann ist nach einem Brand in einem Reihenhaus in Hamburg-Langenhorn gestorben. Wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte, war in der Nacht Unrat im Untergeschoss in Brand geraten. Die Einsatzkräfte konnten den Mann bergen und in ein Krankenhaus bringen. Dort verstarb er aber wenig später. Der Mann war allein in dem Haus, weitere Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.