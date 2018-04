Notfälle

Entschärfung der Weltkriegsbombe in Frankfurt unterbrochen

11.04.2018, 07:08 Uhr | dpa

Die Weltkriegsbombe im Frankfurter Stadtteil Seckbach konnte in der Nacht zum Mittwoch nicht wie geplant entschärft werden. "Der erste Versuch ist gescheitert", sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Ein erneuter Entschärfungsversuch wurde für den heutigen Abend angesetzt.

Die Entschärfung konnte nach Feuerwehrangaben trotz intensiver Bemühungen des Kampfmittelräumdienstes nicht erfolgreich beendet werden. Für den erneuten Versuch werde ein Spezialgerät benötigt. Die 50 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Bauarbeiten für den Riederwaldtunnel im Osten Frankfurts gefunden worden.

Die etwa 1400 Frankfurter, die für den ersten Entschärfungsversuch ihre Wohnungen verlassen mussten und bis tief in die Nacht teils in Betreuungsstellen ausharrten, konnten vorerst wieder nach Hause zurückkehren. "Derzeit befindet sich die Bombe in einem sicheren und stabilen Zustand, so dass die Evakuierungsmaßnahmen vorübergehend unterbrochen werden", teilte die Feuerwehr mit. Die nächste Evakuierung solle heute erneut um 18 Uhr beginnen, damit die Entschärfung um 23 Uhr starten kann.

Schon am Dienstagabend war das Gebiet um den Fundort in einem Radius von 400 Metern evakuiert worden. "Zum Glück ist dort viel Industrie", sagte der Sprecher zu den Auswirkungen auf die Wohnbevölkerung. Dennoch seien etwa 1400 Menschen betroffen.

Wer seine Wohnung nicht alleine verlassen kann, wird weiterhin aufgerufen, das unter der Rufnummer 212111 freigeschaltete Bürgertelefon anzurufen, um einen Kranken- oder Behindertentransport zu organisieren. Auch die Betreuungsstellen bleiben für die erneute Evakuierung in Betrieb.

Die Frankfurter sind erfahren mit Weltkriegsbomben. Erst im Februar war im Stadtteil Gallus ebenfalls eine 50 Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Damals mussten 9000 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Auch die Hallen des Frankfurter Messegeländes waren teilweise betroffen.

Im vergangenen September wurde nach dem Fund einer tonnenschweren Bombe nahe des Uni-Campus die bisher größte Evakuierung der Nachkriegszeit in Deutschland angeordnet. Mehr als 60 000 Frankfurter mussten vorübergehend aus ihren Wohnungen. Auch mehrere Kliniken und Altenheime mussten geräumt werden, darunter die größte Entbindungsklinik der Stadt.