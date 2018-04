Notfälle

Zweiter Entschärfungsversuch für Weltkriegsbombe geplant

11.04.2018, 13:29 Uhr | dpa

Nach dem erfolglosen Versuch, eine in Frankfurt gefundene Weltkriegsbombe zu entschärfen, will der Kampfmittelräumdienst am Mittwochabend erneut anrücken - dieses Mal mit anderem Gerät. Das Gebiet rund um die Fundstelle im Stadtteil Seckbach soll daher von 18.00 Uhr an ein zweites Mal evakuiert werden. Rund 1400 Menschen müssen dazu im Umkreis von 400 Metern um die Fundstelle wieder ihre Häuser verlassen. Sie hatten sich bereits in der Nacht zuvor in Sicherheit bringen müssen.

Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, war der erste Entschärfungsversuch abgebrochen worden, weil der Zünder des 50 Kilogramm schweren Sprengsatzes zu fest saß und sich nicht entfernen ließ. Zudem vermuten die Experten, dass unmittelbar unter der Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg noch eine zweite liegen könnte.

"Ob das so ist, wissen wir aber erst, wenn die Bombe entschärft ist", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittag. Falls noch tatsächlich ein weiterer Sprengsatz zu Tage tritt, müssen die Experten entscheiden, ob sie ihn sofort unschädlich machen oder in einem weiteren Einsatz. Dann wäre nach Darstellung des Feuerwehrsprechers eine dritte Evakuierung nötig.

Ungewöhnlich ist es laut Feuerwehr nicht, dass eine Weltkriegsbombe nicht auf Anhieb entschärft werden kann. Bei dem ersten Versuch kam eine sogenannte Raketenklemme zum Einsatz. Mit dem Gerät wurde auch im vergangenen September eine tonnenschweren Bombe nahe dem Uni-Gelände unschädlich gemacht. Am Mittwoch setzt der Kampfmittelräumdienst hingegen auf ein Wasserschneidgerät.

Die Bombe war bei Bauarbeiten für den Riederwaldtunnel im Osten Frankfurts gefunden worden. Sie befindet laut Feuerwehr derzeit in "einem sicheren und stabilen Zustand". Die Evakuierung wurde nach dem Abbruch der Entschärfung aufgehoben. Die Bewohner durften noch in der Nacht zum Mittwoch in ihre Häuser zurückkehren.