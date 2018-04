Kriminalität

Überfall auf Wettbüro in Wittenau: Angestellter verletzt

11.04.2018, 07:18 Uhr | dpa

Drei bewaffnete Räuber haben am Dienstagabend ein Wettbüro in Berlin-Wittenau überfallen. "Sie schlugen dem Angestellten ins Gesicht und bedrohten ihn mit einem Schlagstock und einem Messer", sagte eine Sprecherin der Polizei. Die maskierten Täter flüchteten mit ihrer Beute auf die Oranienburger Straße und verschwanden in der Dunkelheit. Der Angestellte wurde verletzt.