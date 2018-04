Schulen

Umfrage: Kaum WLAN an hessischen Schulen

11.04.2018, 08:28 Uhr | dpa

Ein Schüler arbeitet in seinem Klassenzimmer am Tablet. Foto: Carmen Jaspersen/Archiv (Quelle: dpa)

In Hessen verfügen nur wenige Schulen über drahtloses Internet. Dies hat eine Umfrage des Radiosenders hr-info in sechs Städten und Landkreisen ergeben. Danach wird im Durchschnitt nur an jeder fünften Schule im Unterricht mit WLAN-Funknetzen gearbeitet.

Im Landkreis Darmstadt-Dieburg hat laut hr-info jede dritte Schule WLAN, im Landkreis Fulda nur jede sechste. In Frankfurt sei derzeit noch gar keine Schule versorgt, die Stadt wolle aber in den kommenden fünf Jahren alle Schulen ausrüsten. Dagegen könnten in Marburg die Schüler an allen 23 öffentlichen Schulen drahtlos im Internet surfen, berichtete der Sender am Mittwoch weiter.