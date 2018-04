Brände

Reisighaufen und Schuppen brennen: hoher Schaden

11.04.2018, 08:39 Uhr | dpa

Bei dem Brand eines Reisighaufens bei Zittau (Landkreis Görlitz) ist ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Der Brand breitete sich so schnell aus, dass auch ein angrenzender Schuppen Feuer fing, wie die Polizei in Görlitz am Mittwochmorgen mitteilte. Von dort aus hätten die Flammen am Dienstagnachmittag die Fassade eine Wohnhauses beschädigt und ein weiteres Gebäude auf einem Nachbargrundstück in Brand gesteckt. Die Geräte einer Gärtnerei, die dort lagerten, seien durch das Feuer unbrauchbar. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Wie es zu dem Brand kam war zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Ein Brandursachenermittler wird sich im Laufe des Mittwochs den Brandort anschauen.