Kriminalität

Polizeidurchsuchungen im gesamten Hamburger Stadtgebiet

11.04.2018, 09:28 Uhr | dpa

In mehreren Hamburger Stadtteilen hat die Polizei am Mittwoch Wohnungen und Geschäfte durchsucht. Es gehe um Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz. Betroffen waren den Angaben zufolge auch Mitglieder der Band 187 Straßenbande. Insgesamt sprach ein Polizeisprecher von 15 Durchsuchungsobjekten, unter anderem in den Stadtteilen St. Pauli und Bramfeld.