Kriminalität

Rentnerin um Ersparnisse betrogen: 27 000 Euro Schaden

11.04.2018, 09:28 Uhr | dpa

Eine Rentnerin in Weimar ist um ihre Ersparnisse betrogen worden. Einen Monat rief ein Betrüger die Frau immer wieder an und gab sich als Polizeikommissar aus, wie die Polizei in Jena am Mittwochmorgen mitteilte. Der Mann gab an, dass bei der Festnahme eines Einbrechers ihre persönlichen Daten in einem Notizbuch gefunden worden seien. Die Betrüger hielten weiter Kontakt zu der Frau und brachten sie schließlich dazu, ihr gesamtes Sparguthaben bei der Bank abzuheben. Nach einer Woche hinterlegte sie 22.000 Euro in einem Beutel im Bereich ihrer Hauseingangstür. Der Betrüger holte das Geld ab. Die Betrüger kontaktierten sie weiterhin, worauf die Frau weitere 5.000 Euro per Post in die Türkei schickte. Als sie eine Weile nichts von dem Betrügern hörte, rief sie bei der Weimarer Polizei an und wollte den vermeintlichen Hauptkommissar Bach sprechen. Erst dadurch flog der Schwindel auf. Die Kriminalpolizei ermittelt.