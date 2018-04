Unfälle

Elfjähriger bei Autounfall schwer verletzt

11.04.2018, 09:28 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall ist ein elf Jahre alter Junge in Hameln schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, überquerte das Kind am Dienstagabend eine Fußgängerüberquerung an einer Kreuzung, als es von einem Auto erfasst wurde. Der Elfjährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hannover geflogen.