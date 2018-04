Brände

Obduktion nach Brand: Todesursache weiterhin unklar

11.04.2018, 10:08 Uhr | dpa

Bei der Leiche, die in einem Garagenanbau in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) gefunden wurde, handelt es sich um die 80 Jahre alte Bewohnerin des angrenzenden Wohnhauses. Dies ergab laut Polizeiangaben die Obduktion am Dienstag. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, konnten bisher jedoch weder Brand- noch Todesursache geklärt werden. Ein Gewaltverbrechen kann vermutlich ausgeschlossen werden. Feuerwehrleute hatten die Leiche am Sonntag nach dem Löschen des Feuers entdeckt.