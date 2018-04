Kriminalität

Mutter tötet dreijährigen Sohn mit Messer

11.04.2018, 13:29 Uhr | dpa

Baar-Ebenhausen (dpa/lby) - Eine Mutter hat in der Nacht zum Mittwoch im oberbayerischen Baar-Ebenhausen (Landkreis Pfaffenhofen) ihren dreijährigen Sohn getötet. Laut Polizei benutzte die 36-Jährige dazu ein Messer. Nach der Tat versuchte sie, sich das Leben zu nehmen, indem sie ihre Kleidung anzündete. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Großvater hatte den Buben im Kinderzimmer gefunden, nachdem ihn Schreie im Haus aufgeweckt hatten. Die Kriminalpolizei in Ingolstadt hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Tatablauf aufgenommen.