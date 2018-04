Kommunen

SSG begrüßt höhere Aufwandsentschädigung für Bürgermeister

11.04.2018, 13:29 Uhr | dpa

Der Sächsische Städte- und Gemeindebund (SSG) hat die geplante höhere Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Bürgermeister in Sachsen begrüßt. "Das Anforderungsprofil und der Aufwand der ehrenamtlichen Bürgermeister steht dem ihrer hauptamtlichen Kollegen in vielen Bereichen nur wenig nach", sagte SSG-Geschäftsführer Mischa Woitscheck am Mittwoch.

Derzeit bekommen Sachsens ehrenamtliche Bürgermeister für ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung von 630 bis 1720 Euro im Monat. Die genaue Höhe hängt von der Einwohnerzahl der Gemeinde ab. Ein Gesetzentwurf der Landesregierung sieht vor, die Aufwandsentschädigung künftig auf 1700 bis 2550 Euro je nach Einwohnerzahl der Gemeinde zu erhöhen. Von 421 sächsischen Bürgermeistern sind derzeit 125 ehrenamtlich tätig.

Kritisch sieht der Städte- und Gemeindebund den Vorschlag, die Gemeinderäte über die Höhe der Aufwandsentschädigung entscheiden zu lassen. "Die Aufwandsentschädigung muss nach klaren Kriterien bemessen werden und darf nicht vom Wohlwollen des Rates abhängen", erklärte Woitscheck.