Bürgerschaft

Tschentscher verspricht bessere Ideen für gute Zukunft

11.04.2018, 14:59 Uhr | dpa

Peter Tschentscher will Hamburg als neuer Bürgermeister auf weiteres Wachstum vorbereiten und als lebenswerte Metropole erhalten. In seiner ersten Regierungserklärung verwies der 52-Jährige SPD-Politiker am Mittwoch auf Erfolge seines Vorgängers Olaf Scholz und versprach weitere Investitionen in Wohnungsbau, Bildung, Wissenschaft, Gesundheit und Sicherheit. Die Hamburger hätten sich in den vergangenen Jahren an gutes Regieren gewöhnt. "Und dieser Senat wird die Erwartungen auch erfüllen." CDU-Fraktionschef André Trepoll sprach ihm dagegen neue Ideen ab und von einem "rot-grünen weiter so". Die Regierungserklärung sei "kein erhoffter Neustart". Tschentscher war vor zwei Wochen zu Scholz' Nachfolger gewählt worden, der als Finanzminister nach Berlin gewechselt ist.