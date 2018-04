Eishockey

München und Berlin versprechen Top-Finale

11.04.2018, 14:59 Uhr | dpa

Vor dem Playoff-Showdown um die deutsche Meisterschaft haben der EHC Red Bull München und die Eisbären Berlin ein Endspiel der Extraklasse versprochen. "Die zwei besten Mannschaften haben sich durchgesetzt. Ein besseres Finale kann es nicht geben", sagte Berlins Martin Buchwieser am Mittwoch. Von Freitag (19.30 Uhr/Sport1/Telekomsport) an geht es in maximal sieben Partien um die Trophäe der Deutschen Eishockey Liga. "Für den Zuschauer wird es die attraktivste Darbietung im Finale", sagte auch Münchens Olympia-Silbermedaillengewinner Frank Mauer.

Als Vorrundenerster und zuletzt zweimaliger Champion gehen die Münchner favorisiert in das erste Heimspiel der Serie. "Wenn wir etwas wollen, dann müssen wir es uns holen. Das ist unsere Einstellung", sagte Coach Don Jackson, der einst mit Berlin fünf DEL-Titel gefeiert hatte und nun in München eine neue Erfolgsära prägt. Allerdings weiß der EHC auch um die Schwere der Aufgabe gegen das laut Jackson "begabteste Team, das wir bislang hatten".

Auch die Berliner gehen von einer hochklassigen Serie aus. "Es wird schnelles Eishockey sein und gutes Eishockey", sagte Trainer Uwe Krupp und kündigte an: "Jetzt kommt mit München ein richtiger Test. Wir werden uns teuer verkaufen."