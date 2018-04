Kunst

Medienkunst fragt nach Bezug von Fiktion und Wirklichkeit

11.04.2018, 14:59 Uhr | dpa

Das Verhältnis von journalistischer und künstlerischer Realitätswidergabe steht im Mittelpunkt des diesjährigen European Media Arts Festivals. Die zum 31. Mal in Osnabrück stattfindende Medienkunst-Veranstaltung steht dieses Jahr unter der Überschrift "Report - Notizen aus der Wirklichkeit". "Es geht um die Frage, inwieweit Künstler die Arbeitsweise von Journalisten übernehmen und welche Auswirkungen das hat", sagte eine Veranstaltungssprecherin am Mittwoch. Neben dem Filmprogramm gibt es auch eine Ausstellung, eine Konferenz sowie Performances und eine Plattform für Nachwuchskünstler.

Für das Filmprogramm wählten die Organisatoren aus fast 2000 angemeldeten Filmen rund 150 Arbeiten aus. Dabei sei das von Katrin Mundt kuratierte Programm ein "Experiment im Doppeltsehen". Es gehe um die Schnittstellen zwischen journalistischer und künstlerischer Repräsentation von Realität, die in einem komplexen Wechselverhältnis stehen. Viele Künstler aus der ganzen Welt kommen nach Osnabrück, um sich der Diskussion über ihre Filme zu stellen.

Auch die begleitende Ausstellung in der Kunsthalle Osnabrück nimmt den Journalismus in den Blick und den in jüngster Zeit geäußerten Vorwurf, nicht neutral zu sein, sondern den Interessen von Politik und Wirtschaft zu dienen. Stattdessen gibt es eine Vielzahl von Akteuren, die ihre Sicht der "Wahrheit" veröffentlichen. Die dort gezeigten Arbeiten sollen zeigen, dass sich ausgerechnet die Kunst auf die Suche nach der Wirklichkeit mache.