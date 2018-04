Kriminalität

Männer gehen mit Schlagstock und Warnbake aufeinander los

11.04.2018, 15:08 Uhr | dpa

Zwei Gruppen junger Männer sind in Kassel mit einer Warnbake und einem Schlagstock aufeinander losgegangen. Grund der Auseinandersetzung mit neun Beteiligten sei ein Streit sowie der Diebstahl einer Goldkette gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Bei der Auseinandersetzung am Dienstag wurde ein 18-Jähriger am Kopf verletzt. Vier der Beteiligten flohen in einem Kleinwagen, wurden nach einer Fahndung aber festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls und wegen eines Drogenfundes.

Laut Ermittlern soll am Nachmittag vor der Auseinandersetzung ein 19-Jähriger einem 18-Jährigen die Goldkette gestohlen haben. Bürger hatten die Schlägerei am Abend auf einer Kasseler Straße gemeldet. Der Konflikt verlagerte sich später in ein Restaurant. Bei der Festnahme der Flüchtigen fanden die Ermittler neben Teleskopschlagstöcken zudem mehrere Tütchen Marihuana.