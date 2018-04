Wohnen

Bau von "Hafenpark Quartier" beginnt in Frankfurt

11.04.2018, 15:08 Uhr | dpa

In unmittelbarer Nähe der Europäischen Zentralbank (EZB) hat am Mittwoch in Frankfurt der Bau "des Hafenpark Quartiers" offiziell begonnen. Auf dem Areal des sogenannten Honsell-Dreiecks am Main im früheren Osthafen sollen auf rund 184 000 Quadratmetern insgesamt rund 600 Eigentums- und Mietwohnungen entstehen.

Außerdem sind in insgesamt vier Bauabschnitten zwei Hotels,Büros sowie gastronomische Betriebe geplant. Wie der Hamburger Projektentwickler B&L weiter mitteilte, ist auch eine Kita für 100 Kinder vorgesehen.

Der erste Bauabschnitt, der Ende 2019 fertig sein soll, ist als Mix aus frei finanziertem und öffentlich gefördertem Wohnungsbau mit 320 Einheiten geplant. Zum zweiten Abschnitt gehören 280 Eigentumswohnungen und ein Hotel mit mehr als 500 Zimmern. Dies wird vom Hamburger Architekturbüro Hadi Teherani gebaut. Zur Höhe der Investitionssumme machte B&L keine Angaben.