Notfälle

Fliegerbombe in Leipheim gefunden

11.04.2018, 15:08 Uhr | dpa

Bei Arbeiten auf einem freien Feld nahe einem Kreisverkehr ist am Mittwoch im schwäbischen Leipheim (Landkreis Günzburg) eine Fliegerbombe gefunden worden. Das Gelände sei abgesperrt worden, Verkehrsbehinderungen könnten die Folge sein, teilte das Polizeipräsidium in Kempten mit. Etliche Einsatzkräfte und Experten des Kampfmittelräumdienstes seien eingetroffen. Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg sollte noch am Mittwoch entschärft werden. Dazu müssten ein Wohngebiet, ein Verbrauchermarkt und ein Gewerbegebiet rund um den Fundort geräumt werden, hieß es.

Erst am Dienstag war auf einer Baustelle in der Innenstadt von Neu-Ulm ebenfalls eine Fliegerbombe entdeckt worden. Ihre Entschärfung ist für diesen Freitag geplant.