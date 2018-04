Verkehr

Luftballon gerät in Oberleitung und stört S-Bahn-Verkehr

11.04.2018, 16:29 Uhr | dpa

Erneut hat ein Luftballon für eine Störung im S-Bahn-Verkehr in Frankfurt gesorgt. Der Ballon sei im Bereich der Konstablerwache in die Oberleitung geraten, ein Gleis musste gesperrt werden, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) über den Kurznachrichtendienst Twitter am Mittwoch mitteilte. Betroffen waren demnach alle Linien, die durch den S-Bahn-Tunnel unter der Innenstadt fahren, das sind die S1 bis S6 sowie die S8 und S9. Gegen 14.42 Uhr war die Störung den Angaben zufolge wieder beendet.

Die Bahn berichtete, es habe gegen 13.10 Uhr eine Meldung gegeben, dass ein Luftballon in die Oberleitung geflogen sei. Techniker seien ausgerückt, hätten aber keine Reste des Ballons finden können. Bei 15 000 Volt sei dies allerdings auch nicht zu erwarten, sagte eine Sprecherin: "Es kann sein, dass er zerplatzt ist." Glücklicherweise habe es sich nicht um eine Hauptverkehrszeit gehandelt.

Problematisch sind vor allem metallbeschichtete Ballons mit Helium-Füllung, die bereits mehrmals in Frankfurt zu Kurzschlüssen geführt und den S-Bahn-Verkehr zeitweise lahm gelegt haben. Um dies zu verhindern, hat die Bahn angekündigt, die Oberleitungen mit einer speziellen Beschichtung zu versehen.