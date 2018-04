Kriminalität

Polizei sucht Vasen-Dieb mit Bildern aus Überwachungskamera

11.04.2018, 16:29 Uhr | dpa

Die Berliner Polizei sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Mann, der eine hochwertige Vase aus Meissener Porzellan gestohlen haben soll. Der Unbekannte erschien am 19. Februar in der Meissen-Boutique in Berlin-Mitte. Gestohlen wurde eine 35 Zentimeter hohe weiße Vase in limitierter Auflage mit dem Motiv "Hera mit Lilie", wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Bilder der Vase und des gesuchten Manns hat die Polizei Berlin auf ihrer Website veröffentlicht. Wer Beobachtungen zur Tat gemacht hat oder den gesuchten Mann kennt, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Der Mann ist 30 bis 35 Jahre alt, schlank und 180 bis 190 cm groß. Er hatte dunkle kurze Haare, trug eine Brille, eine schwarze Daunenjacke mit Fellkapuze, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe.