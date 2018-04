Handball

Handballer von DHfK und LVB fusionieren zur SG Leipzig

11.04.2018, 16:29 Uhr | dpa

Die beiden Handball-Abteilungen des SC DHfK Leipzig und der SG LVB Leipzig fusionieren und gehen von der kommenden Saison an als Spielgemeinschaft unter dem Namen SG Leipzig an den Start. Das Projekt ist zunächst für ein Jahr geplant und umfasst alle Männer-Teams beider Vereine. Die Bundesliga-Mannschaft wird weiter unter dem Markennamen SC DHfK Leipzig antreten. Auch die Nachwuchsmannschaften bleiben von der Namensänderung unberührt. Das gaben die beiden Vereine am Mittwoch bekannt.

Die neue Spielgemeinschaft soll eine optimale Talentförderung am Landesleistungs- und DHB-Stützpunkt Leipzig gewährleisten. Bereits zuvor pflegten die beiden Handballabteilungen eine enge Kooperation. Erst am vergangenen Wochenende war der ersten Mannschaft der SG LVB Leipzig mit vielen U23-Talenten des SC DHfK Leipzig der Wiederaufstieg von der Mitteldeutschen Oberliga in die 3. Liga gelungen. Dieses Team soll sich durch die zukünftige Spielgemeinschaft als wichtige Ausbildungsebene für den Bundesliga-Anschlusskader in der 3. Liga etablieren.