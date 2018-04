Justiz

NRW-Regierung verschärft Regeln für Abschiebehaft

11.04.2018, 16:38 Uhr | dpa

Die CDU/FDP-Landesregierung will das Abschiebegefängnis in Büren bei Paderborn ausbauen und die Regeln für die Insassen verschärfen. Das habe das NRW-Kabinett am Mittwoch beschlossen, teilte die Staatskanzlei mit. Künftig soll es bei gefährlichen Personen Einschränkungen etwa bei den Besuchen oder bei der Nutzung von Mobiltelefonen und Internet geben. Auch die Kommunikationswege mit Behörden sollen verbessert werden. So soll die Haftanstalt besser informiert werden, wie gefährlich Abschiebehäftlinge sind. Insgesamt würden im Moment mehr Abschiebehaftplätze gebraucht, sagte Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP).