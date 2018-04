Energie

Baustart für zwei neue EnBW-Windparks in der Nordsee

11.04.2018, 16:49 Uhr | dpa

Der Bau von zwei neuen EnBW-Windparks in der Nordsee startet. Wie der Energiekonzern in Karlsruhe mitteilte, werden ab Donnerstag die ersten Fundamente für den Windpark "Hohe See" verschifft, der 95 Kilometer nördlich von Borkum und 100 Kilometer nordwestlich von Helgoland geplant ist. Noch in diesem Jahr sollen die Fundamente und die Umspannstation gesetzt und die Kabel im Windpark verlegt werden. Im nächsten Jahr werden in direkter Nachbarschaft die Windräder und die Umspannstation des Parks "Albatros" errichtet. Ende 2019 sollen beide Windparks in Betrieb gehen und jährlich rund 2,5 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugen.

"EnBW "Hohe See" und "Albatros" sind zusammen das größte Offshore-Projekt, das aktuell in Deutschland gebaut wird", sagte EnBW-Manager Dirk Güsewell. Die 87 Windkraftanlagen mit 609 Megawatt sind dem Unternehmen zufolge so stark wie ein Kohlekraftwerk.

Sie können demnach im Jahr rechnerisch genug Strom für alle Privathaushalte von München produzieren. Mehr als 500 Mitarbeiter arbeiten zu Hochzeiten auf dieser Großbaustelle mitten im Meer. 40 Schiffe sind am Bau beteiligt.