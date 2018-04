Feiertage

Regierung: Kein höherer Pflegebeitrag durch neuen Feiertag

11.04.2018, 18:09 Uhr | dpa

Niedersachsens Landesregierung sieht keine Grundlage für die Forderung von Arbeitgebern nach Erhöhung des Pflegebeitrags als Ausgleich für die Umwandlung des Reformationstags in einen Feiertag. Die Rechtslage sei eindeutig, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums am Mittwoch in Hannover. "Die Schaffung eines neuen Feiertags führt nicht dazu, dass der Beitrag zur Pflegeversicherung für Arbeitnehmer steigt."

Bei der Einführung der Pflegeversicherung hatte die Wirtschaft 1994 wegen der damit steigenden Lohnnebenkosten auf einer Entlastung bestanden. Deshalb war der Buß- und Bettag als bundesweiter Feiertag abgeschafft worden. Nach Auffassung der niedersächsischen Landesregierung ist die damals im Gegenzug für die Abschaffung des Buß- und Bettags erreichte Verringerung der Arbeitnehmerbeiträge zur Pflegeversicherung von 1 Prozent auf 0,5 Prozent "unumkehrbar", auch wenn ein neuer Feiertag eingeführt wird.

Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, hatte der "Bild-Zeitung" gesagt, es sei nach Bundesrecht "zwingend vorgeschrieben", dass bei einer Erhöhung der Zahl der Feiertage gegenüber dem Stand vor Einführung der Pflegeversicherung 1994 der Pflegebeitrag der betroffenen Beschäftigten um 0,5 Prozentpunkte steigen müsse. Die Arbeitgeberforderung könnte die Beschäftigten in den betroffenen Ländern nach Angaben der Zeitung netto bis zu 265,50 Euro im Jahr kosten. Allerdings gilt das nach dem Sozialgesetzbuch XI nur bei einem "Feiertag, der stets auf einen Werktag fällt" - und dies ist beim Reformationstag nicht der Fall.