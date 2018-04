Kriminalität

Aus Auto geschossen: Fahnder durchsuchen Wohnungen

11.04.2018, 18:28 Uhr | dpa

Eine Woche nach Schüssen aus einem Auto in Lüneburg hat die Polizei am Mittwoch zwei Wohnungen durchsucht. Ziel sei es gewesen, Beweismittel sicherzustellen, teilte die Polizei mit. Gegen einen 21-Jährigen sei am Vormittag ein bereits bestehender Haftbefehl vollstreckt worden. Der Mann sitze in Untersuchungshaft. Er hatte sich am Dienstag nach fast einer Woche Öffentlichkeitsfahndung auf der Polizeidienststelle in Lüneburg gestellt. Er steht im Verdacht, in der Nacht zum Mittwoch vergangener Woche auf einen 20 Jahre alten Mann geschossen und schwer verletzt zu haben. Dem Opfer gehe es mittlerweile wieder besser.