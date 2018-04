Kriminalität

54-Jähriger soll Ehefrau getötet haben

11.04.2018, 18:38 Uhr | dpa

Ein 54 Jahre alter Mann aus Hanstedt (Kreis Harburg) steht unter dem Verdacht, seine fünf Jahre jüngere Ehefrau getötet zu haben. Der Mann erschien am Mittwochnachmittag in der Polizeidienststelle in Buchholz und informierte die Beamten über die Tat. Die Polizisten fanden in der gemeinsamen Wohnung die Leiche der 49 Jahre alten Frau. Der mutmaßliche Täter befindet sich Gewahrsam. Die Ermittlungen laufen.