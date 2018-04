Kriminalität

Brand in Schule: Polizei geht von "schlechtem Scherz" aus

11.04.2018, 18:38 Uhr | dpa

Ein von Unbekannten gelegter Brand in einer Schultoilette in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) hat 220 Schülern einer Grund-, Haupt- und Werkrealschule am Mittwoch früheren Schulschluss beschert. Ein Hausmeister entdeckte den brennenden Papiertuchhalter gegen 12.20 Uhr in der Mädchentoilette und löschte ihn, wie die Polizei mitteilte. Wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der Feueralarm der Schule hatte angeschlagen, das Gebäude wurde evakuiert. In der Jungen-Toilette gab es ebenfalls leichte Brandspuren, der Papiertuchhalter war dort aber nicht in Flammen aufgegangen. Die Polizei vermutet einen schlechten Scherz, wie sie in ihrer Mitteilung schreibt. Der Schaden sei minimal.