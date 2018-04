Notfälle

Evakuierung für Bombenentschärfung in Frankfurt

11.04.2018, 18:58 Uhr | dpa

In Frankfurt hat am Mittwochabend die Evakuierung für eine Bombenentschärfung im Nordosten der Stadt begonnen. Rund 1400 Frankfurter mussten am zweiten Abend in Folge ihre Wohnungen im Stadtteil Seckbach verlassen, nachdem der Kampfmittelräumdienst den etwa 50 Kilogramm schweren Sprengkörper am Dienstag nicht im ersten Anlauf entschärfen konnte. Gegen 23 Uhr sollte am Mittwochabend ein neuer Versuch unternommen werden.

Die Feuerwehr schloss weitere Evakuierungen in den kommenden Tagen nicht aus, da unter der am Dienstag bei Bauarbeiten gefundenen Bombe möglicherweise ein zweiter Blindgänger liegt. "Falls es eine zweite Bombe gibt, muss das weitere Vorgehen mit dem Kampfmittelräumdienst abgestimmt werden", sagte ein Feuerwehrsprecher.

Wegen der geplanten Bombenentschärfung war auch der öffentliche Nahverkehr beeinträchtigt. Mehrere U-Bahn-Linien sollten von 21 Uhr an vorzeitig enden, auch zwei Buslinien waren betroffen. Ein Ersatzverkehr war aus Sicherheitsgründen nicht möglich.