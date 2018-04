Unfälle

Motorradfahrer stirbt nach Unfall

11.04.2018, 19:19 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein 47 Jahre alter Autofahrer ihm und einem anderen Biker am Sonntag die Vorfahrt genommen. Der 49-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Am Mittwoch starb er im Krankenhaus. Der andere Motorradfahrer war schwer verletzt worden.