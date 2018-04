Unfälle

Neun Verletzte bei schwerem Unfall in Südosthessen

11.04.2018, 19:39 Uhr | dpa

Bei einem schweren Unfall in Südosthessen sind am Mittwoch neun Menschen verletzt worden, einige von ihnen lebensgefährlich. Sie seien am Nachmittag in einem Kleintransporter zwischen Offenthal und Messel unterwegs gewesen, als das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn fuhr und gegen ein Verkehrsschild schleuderte, sagte eine Polizeisprecherin in Offenbach.

Durch den Aufprall wurde der Kleinbus nach den ersten Erkenntnissen herumgeschleudert und überschlug sich. Erst etwa hundert Meter weiter blieb das Fahrzeug im Wald liegen. Die Landesstraße war auch am Abend noch voll gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Untersuchung der Unfallursache hinzugezogen.