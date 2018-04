Kommunen

Burg soll Helmut-Kohl-Platz bekommen

11.04.2018, 21:19 Uhr | dpa

Trotz Bürgerprotesten soll Burg einen Helmut-Kohl-Platz bekommen. Laut MDR entschied das am Mittwochabend der Stadtrat. Demnach gab es 20 Stimmen für den Platz und 13 dagegen. Das Gremium hatte schon zuvor mehrheitlich beschlossen, einen bisher unbenannten Platz in Sichtweite des Landratsamts nach dem Altkanzler zu benennen. Kritiker monierten, Kohl habe keinerlei Bezug zu Burg. Bei einem Bürgerentscheid dagegen hatten zwar fast 90 Prozent der 5096 Menschen, die ihre Stimme abgaben, gegen die Benennung gestimmt - das waren aber nicht ausreichend Stimmen. Nötig gewesen wären 25 Prozent der 19 518 Stimmberechtigten.

In Dessau-Roßlau wurde im März eine Straße nach Kohl benannt - ebenfalls nach Protesten. In vielen Städten gibt es Pläne, zu Ehren des Altkanzlers Straßen und Plätze nach ihm zu benennen. Kohl war im Juni 2017 im Alter von 87 Jahren gestorben. In seiner Heimatstadt Ludwigshafen scheiterte eine Straßenumbenennung an Protesten der Bürger. Der CDU-Politiker war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler.