Fußball

HSV II verliert Spitzenspiel: Weiche Flensburg nähert sich

11.04.2018, 22:49 Uhr | dpa

In der Fußball-Regionalliga Nord wird der Titelkampf immer enger. Im Spitzenspiel schlug der SC Weiche Flensburg am Mittwochabend Tabellenführer Hamburger SV II mit 2:0. Jonas Walter und Nico Empen erzielten die Treffer für die Hausherren, die als Tabellenzweite nur noch zwei Punkte hinter dem HSV liegen, aber drei Spiele weniger ausgetragen haben als die Hanseaten.

In zweiten Derby setzte sich Eintracht Norderstedt 5:1 gegen Eutin 08 durch. Die Eintracht feierte dank der Tore von Sinisa Veselinovic (2), Dane Kummerfeld, Felix Drinkuth und Deran Toksöz den dritten Sieg nacheinander, der zum Sprung auf Rang sieben führte. Für den Aufsteiger traf nur Rico Brok zum zwischenzeitlichen Anschluss.

Erfolgreich war auch der VfB Lübeck: Beim 4:2 in Rehden war Cemal Sezer zweimal sowie Gökay Isitan und Gary Noel je einmal erfolgreich. Dagegen kassierte Schlusslicht Altona 93 die vierte Niederlage in Serie: Zum 1:3 beim TSV Havelse gelang Mirco Schultz das einzige Tor der Hamburger. Der FC St. Pauli II hingegen blieb zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen - diesmal dank des Ausgleichs von Florian Carstens in der Nachspielzeit zum 1:1 bei der SV Drochtersen/Assel.