Fernsehen

TV-Star Hardy Krüger jr. stellt sein erstes Buch vor

12.04.2018, 00:59 Uhr | dpa

Schauspieler Hardy Krüger jr. (49) will heute in München sein erstes Buch vorstellen. "Der leise Ruf des Schmetterlings" heißt der Roman, der an diesem Tag veröffentlich wird. Er habe in dem Buch auch Persönliches verarbeitet - etwa den Tod seines Sohnes, wird der TV-Star von seinem Verlag zitiert. Sein Sohn Paul-Luca starb im Sommer 2011 mit acht Monaten am plötzlichen Kindstod. "Mit dem Schreiben des Buches habe ich mich wiedergefunden und bin sehr dankbar dafür", sagte Krüger jr., der vor rund einem Jahr einen Lifestyle- und Reise-Blog begonnen hatte.

Jüngst hatte der Star der ZDF-Serie "Forsthaus Falkenau" mit seiner dritten Hochzeit für Schlagzeilen gesorgt. Außerdem hatte er in München vor Gericht mit einer hartnäckigen Verehrerin zu kämpfen. Die Frau kündigte an, auch bei der Buchvorstellung dabei sein zu wollen.