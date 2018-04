Luftverkehr

Junkers-F13-Nachbau landet in Bremen

12.04.2018, 01:08 Uhr | dpa

Mechaniker arbeiten an einem originalgetreuen Nachbau einer Junkers-F13. Foto: H. Schmidt/Archiv (Quelle: dpa)

In Bremen wird heute ein Nachbau des historischen Verkehrsflugzeuges Junkers F13 landen. Der Tiefdecker war der erste seiner Art mit Ganz-Metall-Kabine und bot Platz für zwei Piloten und bis zu vier Passagieren. Seinen Erstflug absolvierte er am 25. Juni 1919. Das Flugzeug gehört einem Unternehmer, der die F13 in jahrelanger Arbeit nachbaute und erst im Februar 2018 die Zulassung erhielt. Ein Nachfolger der Junkers F13 - ein Flieger namens "Bremen" - war vor 90 Jahren von Irland über den Atlantik nach Neufundland geflogen.