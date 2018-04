Agrar

Saisonstart: Wieder Spargel aus Beelitz

12.04.2018, 01:18 Uhr | dpa

Beelitzer Spargel liegt bei der Eröffnung der Spargelsaison in einem Korb. Foto: M. Gambarini/Archiv (Quelle: dpa)

In Beelitz (Potsdam-Mittelmark) dreht sich von heute an wieder alles um den Spargel. Lange bangten die Landwirte wegen der kühlen Witterung um den Termin der Saisoneröffnung. Mit der inzwischen eingekehrten Wärme wachsen die Stangen in den Dämmen und können gestochen werden.

Agrarmister Jörg Vogelsänger (SPD) wird dabei sein, wenn die Spargelkönigin Lara Luisa Kramer die Saison offiziell in Beelitz eröffnet. Sie dauert traditionell bis zum Johannistag am 24. Juni.

In Brandenburg bauen knapp 100 Betriebe Spargel auf knapp 4900 Hektar an. Das Land liegt damit bundesweit nach Niedersachsen mit etwa 6200 Hektar Anbaufläche auf Platz zwei. Der Gesamtertrag erreichte im Vorjahr in Brandenburg 22 000 Tonnen, die bislang höchste Menge seit 1991.