Wegen Warnstreiks Einschränkungen in Kliniken und Kitas

12.04.2018, 01:49 Uhr | dpa

Im Saarland werden Warnstreiks im Öffentlichen Dienst heute für teilweise erhebliche Einschränkungen in Krankenhäusern, Kitas sowie in der Verwaltung und auch bei der Müllabfuhr in verschiedenen Kommunen sorgen. Wenige Tage vor neuen Verhandlungen will die Dienstleitungsgewerkschaft Verdi damit den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, wie Verdi-Landesleiter Michael Blug sagte. Er kritisierte, die Arbeitgeber hätten bisher kein Angebot vorgelegt. In zentralen Punkten der Tarifverhandlung lägen beide Seiten derzeit fundamental auseinander. Betroffen sind neben der Landeshauptstadt Saarbrücken beispielsweise auch Völklingen, Merzig sowie Saarlouis und Neunkirchen.

Geplant ist für heute auch eine Demonstration in Saarbrücken. Laut Verdi soll um 12.00 Uhr die Abschlusskundgebung auf dem Tiblisser Platz vor dem Saarbrücker Staatstheater stattfinden. Die Gewerkschaft fordert im Tarifstreit für Beschäftigte von Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat.