Verkehr

Forschungscampus für automatisiertes Bahnfahren startet

12.04.2018, 02:08 Uhr | dpa

Knapp drei Monate nach der Inbetriebnahme des ersten digitalen Stellwerks in Deutschland geht in Annaberg-Buchholz ein Forschungscampus für automatisiertes Fahren an den Start. Mit Partnern aus Kommunen, Politik und Wirtschaft will die Technische Universität Chemnitz die notwendigen Technologien dafür sowie für umweltfreundliche Antriebe entwickeln.

Am Bahnhof Annaberg-Buchholz Süd betreibt die Bahn-Tochter Erzgebirgsbahn seit Januar das bundesweit einzige digitale Stellwerk (DSTW). Heuet wird es der Öffentlichkeit vorgestellt. Schirmherr ist Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD).

In Annaberg-Buchholz werden durch das Stellwerk drei Weichen und zwölf Signale über Glasfaserkabel per Lichtwellen gesteuert. Datenmengen sind keine Grenzen gesetzt, so dass weitere Systeme wie zum Beispiel das Europäische Zugbeeinflussungssystem (ETCS) für signallose Streckenfreigaben über die Glasfasertechnik gesteuert werden können. Laut Bahn soll dies den Weg zum automatisierten Fahren ebnen.